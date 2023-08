Condomínio Solidariedade abre processo seletivo com 18 vagas

O Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol), uma unidade da SES-GO, gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), abriu processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva para 18 cargos, incluindo pessoas com deficiência (PCD). Os salários variam entre R$ 1.454,14 e R$ 5.869,43.

As inscrições poderão ser feitas presencialmente entre os dias 21 e 23 de agosto, das 9 horas às 14 horas, no setor de Gestão de Gente do Ceap-Sol, localizado na Avenida Veneza, Qd. 62 Lt. 01/10 s/n s/n – Jardim Europa, Goiânia. Não será cobrada qualquer taxa de inscrição.

Os interessados devem comparecer ao local com a ficha de inscrição preenchida e com todos os documentos exigidos no edital 004/2023 (originais e cópias).

O processo seletivo contará com análise curricular e prova de conhecimento técnico em cada área de atuação.

Confira os cargos:

Analista de Comunicação

Analista de Gestão de Pessoas

Analista Financeiro

Assistente Administrativo

Auxiliar Administrativo – PCD

Enfermeiro NISP

Enfermeiro Regulador

Fisioterapeuta – PCD

Fonoaudiólogo

Médico do Trabalho

Motorista

Psicólogo Hospitalar – PCD

Técnico de Enfermagem

Técnico de Enfermagem do Trabalho

Técnico de Nutrição – PCD

Técnico em Saúde Bucal

Técnico de Segurança do Trabalho

Terapeuta Ocupacional

As informações detalhadas sobre processo seletivo podem ser conferidas no site: https://isgsaude.org.br/ceapsol/trabalhe-conosco/, clicar no ano 2023 e selecionar a opção “edital 004”.

Sobre o INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

O Instituto Sócrates Guanaes (ISG) é qualificado como Organização Social de Saúde, entidade civil de direito privado sem fins lucrativos que tem como missão cuidar e salvar vidas. Com o compromisso de promover a saúde e o bem-estar por meio da gestão de unidades públicas de saúde, há 23 anos é referência na formação médica e multiprofissional de terapia intensiva e tem como um de seus principais valores a humanização. Atualmente, é responsável pela gestão de sete unidades de saúde em São Paulo e Goiás e está habilitado para atuar com gestão e consultoria em saúde em nove estados e 12 municípios brasileiros.

Em Goiás, o ISG é o responsável pela gestão do HDT-Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad e do CEAP-SOL – Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade.

Para mais informações, acesse www.isgsaude.org.br