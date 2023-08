Condutor abandona veículo após prática de corrida ilegal em Goiânia

Na noite de segunda-feira, 07, por volta das 20h30, a equipe Tango Charlie, da viatura 4077, da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia estava em patrulhamento no setor Santa Fé, quando flagrou um motorista conduzindo um VW/Gol 1.0 branco de forma perigosa, com manobras arriscadas e alta velocidade, colocando em risco a vida de terceiros. Após receber ordem de parada, o condutor fugiu a pé, abandonando o veículo.

Após consultas, constatou-se que a infração cometida se enquadra no Artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da prática de “disputar corrida por espírito de emulação” em vias públicas. As penalidades para essa infração incluem multas, suspensão do direito de dirigir e possível apreensão do veículo, com o intuito de prevenir condutas que comprometam a segurança viária. Como resultado, o veículo foi removido ao pátio do DETRAN GO.

A proprietária do veículo compareceu ao local, recebeu as orientações pertinentes e pôde retirar a via do auto de retenção. Essa atuação policial ressalta a importância de coibir comportamentos imprudentes no trânsito, reforçando o compromisso com a segurança nas vias públicas.