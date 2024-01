Condutor morre carbonizado após colisão com carreta na BR-070

Um acidente fatal ocorreu na noite desta sexta-feira, 12, na rodovia BR-070, envolvendo um VW/Gol e uma Carreta DAF. O condutor do veículo de passeio, um homem de 52 anos, morreu carbonizado no local após a colisão.

O incidente ocorreu quando o condutor da carreta, ao sair de uma fazenda e acessar a rodovia BR-070, percebeu que havia errado o sentido da via indicado pelo GPS. Ao tentar corrigir a rota ainda sobre o leito da via, a carreta acabou atravessada na pista. Isso impediu que o condutor do Gol visualizasse a manobra, resultando em um choque instantâneo na lateral da carreta.

Com a colisão, o VW Gol pegou fogo. A perícia oficial, que será realizada posteriormente, definirá se a vítima havia ingerido álcool e se isso contribuiu para o acidente. Não foram identificadas marcas de frenagem do veículo menor, o que pode indicar que a vítima não visualizou a carreta atravessada, não tendo tempo para reagir, frear ou desviar da carreta.

O condutor da carreta foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo. A ocorrência será encaminhada para a polícia judiciária, que definirá as responsabilidades sobre o ocorrido.