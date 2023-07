Confiança do Empresário Industrial apresenta recuperação, Indica Fieto

Apesquisa mais recente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto) aponta uma recuperação na confiança dos empresários industriais. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) revela que as expectativas para os próximos seis meses são otimistas, após um período de seis meses de queda. Segundo os dados divulgados na quarta-feira,19, o ICEI subiu de 49,0 pontos para 52,0, ultrapassando a marca dos 50 pontos, que indica confiança. Apesar disso, em comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma queda de 7,9 pontos.

Expectativa

O desempenho positivo do mês de junho foi impulsionado pelos indicadores de Condições Atuais, que aumentou 3,6 pontos, atingindo 44,5 no período analisado, e as expectativas, que avançaram 2,8 pontos, alcançando 55,8. Esse resultado, acima dos 50 pontos, sinaliza que os empresários industriais do Tocantins têm perspectivas otimistas para os próximos seis meses. O ICEI nacional de julho ficou em 51,1 pontos, próximo ao índice alcançado pelo Tocantins.

Liderança nas exportações

De acordo com dados da plataforma Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro (Agrostat), o complexo soja foi o grande destaque das exportações

do agronegócio em Goiás durante o primeiro semestre de 2023, sendo responsável por 73,2% do total exportado. O estado registrou um faturamento de mais de US$

6,1 bilhões nesse período. A China permaneceu como principal parceira comercial, respondendo por 59,91% das compras externas, equivalente a cerca de US$ 3,65

bilhões. No total, os produtores goianos venderam para mais de 100 países, demonstrando a diversificação e o alcance dos produtosno mercado internacional.

Agrostat

A Plataforma de Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro (Agrostat) é mantida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). A fonte dos dados, atualizados mensalmente, é o Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) do Governo Federal. As análises foram feitas pela equipe da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás (Seapa).

Produção de laranja

Goiás está prestes a alcançar um crescimento notável no Valor Bruto de Produção (VBP) de frutas em 2023, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). As projeções apontam um recorde para a cultura da laranja, com VBP estimado em R$ 203,6 milhões – um aumento de 28,6% em relação à safra anterior. A banana também apresenta um desempenho impressionante, com projeção de R$ 401,4 milhões, representando um aumento de 15,1% em relação ao ano passado.

Projeções favoráveis

Outras frutas também devem experimentar crescimento no VBP em Goiás este ano, como a uva, com projeção de R$ 8,3 milhões, um aumento de 4,1% em relação a 2022. O VBP total da fruticultura goiana deve alcançar R$ 66,5 bilhões em 2023.

Outras produções

Os dados divulgados pelo Mapa também trazem as projeções para outros produtos das lavouras do estado. As principais commodities, soja e milho, devem alcançar VBP de R$ 32,9 bilhões e R$ 11,7 bilhões, respectivamente. A cana-de-açúcar, também considerada item de grande importância para a produção goiana, tem VBP estimado em R$ 11,7 bilhões. Já em relação à pecuária, a projeção é de VBP de R$ 27,6 bilhões.

Desenrola, limpa nome

A primeira fase do Programa Desenrola deve beneficiar 1,5 milhãodepessoas coma limpezadonome até o fimdomês. O programa, em vigor desde segunda-feira, 17, permite que pessoas físicas com dívidas de até R$ 100, vencidas até 31 de dezembro do ano passado, tenham seus nomes limpos, facilitandonovos empréstimos eoutrasoperações financeiras

Comida boa

O Festival Josephina ‘s em Niquelândia se destacou na edição passada ao movimentar cerca de R$ 250 mil em três dias. Com um público estimado de 8 mil pessoas, o evento ofereceu uma programação diversificada,incluindo showsmusicais, apresentações culturais e gastronomia local, conhecida pela sua comida deliciosa. Além de proporcionar momentos de diversão, o festival também fortalece o setor de hotéis e impulsiona a economia do município. Este ano, marcado para acontecer de 7 a 9 de setembro, o evento promete superar as expectativas com novidades e atrações empolgantes.Acidade aguarda ansiosamentepor essa festaque celebra a cultura local emuma atmosfera festiva e acolhedora.

Hortifrúti

De acordo com o Procon Goiânia, os preços dos produtos de hortifrúti na cidade sofreram um aumento significativo em julho, atingindo uma variação de até 119%.

Itens como laranja, banana nanica, alho, chuchu e tomate foram os mais afetados, apresentando maiores diferenças de preços entreos estabelecimentos. O estudo revelou que o consumidor pode economizar até R$ 21,50 aoescolherprodutos com preços mais baixos. Por outro lado, optar por itens mais caros pode elevar a despesa mensal em atéR$43,95.

Os devedores

Um estudo realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) revelou que o número de brasileiros endividados ultrapassa os 66 milhões. Embora tenha havido uma redução no número de devedores em junho, autoridades governamentais e instituições

de crédito continuam preocupadas com a expressiva quantidade de pessoas enfrentando esse cenário financeiro desafiador.

Perfil

A pesquisa apontou que a maior concentração de inadimplência se encontra na faixa etária dos 30 aos 39 anos, somando cerca de 16,5 milhões de pessoas. Seguem-se as faixas etárias entre 40 e 49 anos, com 14,4 milhões de devedores, e entre 50 e 64 anos, com aproximadamente 13,3 milhões.

Valores de endividamento

Entre os devedores brasileiros, quase 32% possuem dívidas inferiores a R$ 500, e 45,7% devem menos de R$1.000. Embora sejam valores relativamente baixos, muitos indivíduos ainda enfrentam dificuldades em quitar seus débitos. Os principais credores são bancos, seguidos por comerciantes e lojistas, com dívidas também relacionadas a serviçosde energiaeágua.