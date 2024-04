Confirmada a 4ª edição do Festival A Moda é Viola em Goiânia

Após o sucesso das edições anteriores, o Festival A Moda é Viola retorna a Goiânia para sua 4ª edição. O evento, que celebra a tradição e a diversidade da viola caipira, está confirmado para os dias 16, 17 e 18 de maio, no Centro Cultural UFG, com entrada franca.

O público terá a oportunidade de apreciar shows que destacam a versatilidade da viola, incorporando elementos de diversos gêneros musicais, como jazz, música erudita e rock. Além disso, uma ação de democratização de acesso voltada ao público idoso será promovida pelos realizadores do evento, Pedro Vaz e Olavo Telles.

A 4ª edição do Festival A Moda É Viola é uma realização da Violada Produções e da Tear Produtos Culturais, com apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás – FAC, por meio do Edital de Fomento aos Festivais e Eventos 8/2023. Mais informações estão disponíveis no Instagram @amodaeviola.

Sobre o Festival:

O Festival A Moda é Viola surgiu em 2015, em Brasília, com o intuito de promover a cena da viola caipira e destacar sua importância cultural e artística. Desde então, o evento tem sido realizado anualmente, com edições em diferentes cidades, incluindo Goiânia em 2017 e 2022.