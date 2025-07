Construção civil oferece 66 vagas de trabalho em Goiânia e Aparecida

O setor da construção civil registrou um crescimento expressivo no número de vagas de trabalho em Goiás em 2024. Segundo estudo da Grupom, com base em dados do Caged, foram 35.281 contratações formais — um aumento de 84,8% em relação a 2023. As cidades de Goiânia, Aparecida e Anápolis lideraram as admissões, respondendo por quase 60% da força de trabalho empregada no estado.

As funções mais procuradas incluem serventes, pedreiros, pintores e carpinteiros, o que demonstra o avanço de obras em fase de acabamento. O relatório aponta ainda que 52,7% das contratações foram feitas por empresas com menos de 100 funcionários e que 83,1% dos contratados se autodeclaram pardos ou pretos.

Mesmo com o salto nas admissões, empresas ainda enfrentam dificuldades para preencher todas as vagas de trabalho disponíveis. A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário em Goiás (Ademi-GO) estima que mais de 5 mil oportunidades ainda devem surgir até o fim de 2025, impulsionadas por cerca de 200 obras em andamento apenas em Goiânia.

Entre as construtoras que estão contratando, a MRV abriu 66 novas vagas para suas obras em Goiânia e Aparecida de Goiânia. As funções disponíveis incluem ajudante, pedreiro, montador, pintor e operador de grua. As contratações são via CLT, com inscrições no site recrutasimples.com.br/mrv.

A escassez de profissionais qualificados, como mestres de obras e pedreiros experientes, é um desafio apontado por especialistas. “Leva-se tempo para formar um bom mestre de obras. As empresas estão contratando muito, mas ainda faltam profissionais com a qualificação exigida”, explica Mário Rodrigues Filho, diretor da Grupom Consultoria Empresarial.