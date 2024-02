Construtora abre Programa de Estágio Afirmativo exclusivo para pessoas negras

Construtora Tenda abre seu 1º Programa de Estágio Afirmativo exclusivo para pessoas negras. São 18 vagas abertas para atuação em 9 cidades. As pessoas selecionadas atuarão na diretoria de negócios (incorporação imobiliária) e direito imobiliário, responsáveis pelos processos de prospecção, incorporação até a entrega dos empreendimentos.

A iniciativa faz parte da estratégia da empresa de promover a diversidade e a inclusão em seu quadro de colaboradores. “Entendemos que iniciativas como esta são importantes para dar oportunidades a todas as pessoas, principalmente aquelas com menos acesso aos espaços corporativos. Queremos absorver esses futuros profissionais e agregar suas visões e vivências ao nosso time a fim de crescermos em conjunto”, pontua a gerente de Gente e Gestão, Leila Rosa.

As vagas são para as cidades de Belo Horizonte/MG, Campinas e São Paulo/SP, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, Goiânia/GO, Porto Alegre/RS, Rio de Janeiro/RJ, Recife/PE e Salvador/BA. Podem se candidatar estudantes de cursos de graduação como Administração, Arquitetura, Direito e Engenharia Civil, com previsão de conclusão entre dezembro de 2025 e 2026. É desejável ter conhecimentos no Pacote Office e em Autocad.

As pessoas selecionadas receberão bolsa-auxílio de até R$1.800, além de benefícios como day-off no dia do aniversário, auxílio transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, seguro de vida, programa de apoio jurídico, plataforma de aprendizagem, licença paternidade, programa gestante, programa de apoio à saúde mental, Gympass e modelo de trabalho híbrido.

As inscrições podem ser feitas até 28 de fevereiro, no site de estágios da Construtora Tenda.