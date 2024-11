Continuidade de projetos prioritários marca nova reunião de transição entre equipes de Mabel e Rogério Cruz

A continuidade de projetos considerados estratégicos para Goiânia foi o principal tema da reunião de transição realizada nesta quinta-feira (21) entre as equipes do prefeito eleito Sandro Mabel (União Brasil) e do atual prefeito Rogério Cruz (Solidariedade). Entre as prioridades destacadas está o Centraliza, programa que busca concentrar serviços municipais em um único espaço para otimizar o atendimento à população.

O secretário de Governo Jovair Arantes (Republicanos), que coordena a equipe de transição de Rogério Cruz, afirmou que o Centraliza deve passar por ajustes a partir das sugestões da equipe de Sandro Mabel. “O prefeito que estiver no comando, a partir de janeiro, terá total liberdade para realizar as alterações que considerar necessárias. Até dezembro, estamos trabalhando para ajustar o que for preciso e garantir que o programa atenda às demandas da cidade”, destacou Jovair.

Além do Centraliza, a continuidade de programas sociais foi apontada como prioridade. Segundo Jovair, iniciativas como o Cidade Segura e projetos voltados a moradores de rua, mulheres, crianças e adolescentes terão atenção especial na próxima gestão. “Esses programas são fundamentais e precisam ser fortalecidos para que não sofram interrupções durante a transição. A população mais vulnerável precisa continuar sendo assistida”, afirmou.

A reunião também tratou de ajustes na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025. A equipe de Sandro Mabel sugeriu mudanças em áreas como créditos suplementares e programas de alimentação, e o atual governo se mostrou aberto ao diálogo. “Nada é definitivo. O que for necessário e possível de ajustar será feito para atender as prioridades do novo governo”, disse Jovair.

No entanto, o desafio fiscal segue como ponto de atenção. Jovair reconheceu que ainda não é possível mensurar a totalidade das dívidas do município, o que preocupa a equipe de transição. “Dívidas existem em todas as administrações públicas, mas é importante definir como elas serão negociadas e pagas para garantir que os serviços essenciais não sejam prejudicados”, explicou.