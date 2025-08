A torcida do Vila Nova já não alimentava mais a esperança de ver o time disputando a série A em 2026. A política da diretoria de contratar treinadores menores que o Clube sempre resultou em frustração no final de cada temporada. Chega perto da vaga, mas não sobe. Esse ano, a história estava se repetindo. Demitiu o técnico Rafael Lacerda e contratou Luisinho Lopes, um balde água fria na sofrida e ao mesmo tempo entusiasmada torcida colorada. Luisinho não deu certo, foi demitido depois de apenas 9 jogos.

Quando se esperava que a diretoria contratasse mais um treinador inexpressivo para fechar a temporada, Hugo Bravo surpreendeu e trouxe Paulo Turra, auxiliar técnico de Luiz Felipe Scolari em muitas temporadas e experiências positivas como treinador no Brasil e na Europa. Um perfil diferente, como o Vila precisava. Estudioso, com todas as habilitações exigidas pela CBF e formação no futebol do sul do país. Turra chegou e já definiu seus objetivos: quer o Vila Nova na série A. E gostou do elenco que tem à sua disposição. Mas pediu reforços e a diretoria vai atendê-lo. Hugo Bravo já está no mercado para trazer os jogadores que o técnico precisa.

Mudança de perfil

O que motivou a mudança de pensamento do presidente Hugo Bravo em relação à contratação de um novo técnico para o Vila Nova em pleno mês de agosto? Hugo Bravo deve deixar o comando do Vila Nova em dezembro, quando termina seu mandato. Bravo fez muito pelo Clube, organizou uma entidade que nunca se organizava, construiu um belo Centro de Treinamento, conquistou o título de campeão goiano depois de 19 anos e agora quer deixar o Vila Nova na série A do campeonato brasileiro.

Seria o bastante para se consagrar como o melhor presidente da história do Tigre da Vila. Resta saber se o Vila Nova tem condições financeiras para suportar essa reta final da série B. Hugo Bravo afirmou ainda no primeiro semestre que o Clube não tinha mais recursos para se reforçar. Se não tinha no primeiro semestre, será que agora tem? Não sabemos. O que está evidente é que o Vila despertou, quer vencer e subir para a série A ainda nesta temporada. A torcida vilanovense voltou a sonhar.

Adson Batista está só?

Enquanto o Vila reage e entra na briga por uma vaga entre os quatro melhores da série B, o Atlético do presidente Adson Batista não se motiva. A queda do rubronegro começou no ano passado quando ainda disputava a série A e acabou sendo rebaixado. Fez uma temporada horrorosa que se repete em 2025. Adson Batista parece não encontrar mais motivação para reerguer o Clube, como já fez em várias outras oportunidades. O Atlético nesta temporada não se encontra. O time perdeu o campeonato goiano e foi desclassificado na Copa do Brasil pelo Retrô de Pernambuco, time da terceira divisão do futebol brasileiro. Naquela oportunidade,Adson Batista dispensou vários jogadores e contratou outro tanto. Não deu certo.

Agora na série B, a história se repete. O Atlético fez uma renovação do elenco e na comissão técnica em pleno mês de agosto, metade do campeonato brasileiro. Está contratando reforços para tentar uma reação ou pelo menos a permanência na série B, já que vaga na série A é assunto proibido no Antônio Accioly, segundo o próprio presidente Adson Batista. Algo de errado está acontecendo pelos lados de Campinas. É perceptível o isolamento do presidente atleticano. Não se vê mais nos jogos do Atlético figuras importantes no Clube como Jovair Arantes, seu filho Henrique Arantes e até Valdivino de Oliveira, que comparece aos jogos, mas como torcedor e não como dirigente.

O possível isolamento de Adson Batista foi assunto dos debates da Rádio Bandeirantes esta semana. Provavelmente, o conhecido “ciúme entre homens”, o pior tipo de ciúme, seja uma das causas do problema. Ocorre que Jovair Arantes demonstrava a intenção de ver seu filho, ex-deputado Henrique Arantes, fazendo carreira como dirigente do Dragão e lógico, fazer dele o futuro presidente da agremiação campineira. O avanço nas pretensões dos Arantes teria incomodado o dirigente maior do Atlético, que adotou como tática de sobrevivência se fechar e se isolar como o caramujo ou o caracol, que se recolhe em sua concha como defesa de seus predadores.

O Dragão vai mal nos bastidores e nos gramados. O Clube parou de crescer. No patrimônio, não existe mais nada em construção. Na base, pouca atenção da diretoria e raríssimas revelações de jogadores. O Clube, que renasceu das cinzas como a Fênix da mitologia, pássaro lendário que, ao morrer em chamas, renasce das próprias cinzas, hoje voa baixo, perde altura e preocupa seus apaixonados torcedores. Ao findar seu mandato, Adson Batista não deve continuar. Mas quem estaria habilitado a assumir o Atlético e dar continuidade a tudo que foi feito pelo atual presidente? Ou o Clube vai desaparecer de novo?

MOSAICO

>>> O Vitória da Bahia estaria negociando a venda do lateral Willean Lepo, atual titular da lateral direita do Goiás. Dono dos direitos do atleta, o Vitória está em negociações com o Apoel, do Chipre, que demonstrou interesse pelo jogador.

>>> Paulo Baia, ex-Goiás, não vem mais para o Atlético Goianiense. O atacante acertou seu empréstimo para o Ceará e vai disputar a série A do campeonato brasileiro ao lado de Pedro Raul.

>>> Ainda poupado pelo presidente Adson Batista, o técnico Rafael Lacerda não está satisfeito com o rendimento do Atlético. “Fui contratado para entregar vitórias e isso não está acontecendo, afirmou Lacerda”.

> O Anápolis ensaiou uma reação na série C, mas voltou a perder e está de volta à zona de rebaixamento. Foi derrotado pelo Confiança em Sergipe por 2 a 0 no último final de semana.

>> Em 2025, o Atlético contratou 30 jogadores e já dispensou 12 deles. É o resultado de uma temporada sem planejamento, muita rotatividade e, evidentemente, nenhum resultado.

>>> A torcida da Anapolina continua festejando o retorno da Xata à divisão principal do futebol goiano. Depois de cinco anos ausente, a rubra volta forte, conquistou o bicampeonato da Divisão de Acesso e vai movimentar o campeonato goiano em 2026.

>>> O Goiás recebeu proposta para vender o atacante Pedrinho. Seria algo em torno de R$ 16 milhões para levar o jogador ao futebol dos Estados Unidos.

>>> A diretoria negou a proposta, mas a verdade é que o Goiás deseja mantê-lo até o final da temporada e depois negociá-lo por um valor bem mais alto.