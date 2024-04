Cooperação entre estados leva à prisão de suspeito de homicídio em Caldas Novas

O Grupo de Investigação de Homicídios de Caldas Novas, vinculado à 19ª Delegacia Regional de Polícia de Goiás, coordenou uma operação que culminou na prisão de um suspeito de homicídio ocorrido em março deste ano. Após compartilhar informações com as Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, o mandado de prisão temporária foi cumprido na Barra da Tijuca, município carioca.

O crime ocorreu no dia 23 de março de 2024, quando o suspeito, acompanhado por um adolescente, disparou seis tiros contra a vítima na praça central de Caldas Novas, fugindo em seguida. As investigações revelaram que o motivo do homicídio remonta a uma antiga desavença entre o autor e a vítima, além de apontar para sua suposta ligação com uma facção criminosa local.

Diante das evidências, foi solicitada a prisão temporária do suspeito. A equipe da Polícia Civil de Goiás empreendeu esforços para localizá-lo, culminando em sua captura no Rio de Janeiro, graças à cooperação com a Polícia Civil e o 31º Batalhão de Polícia Militar da cidade carioca.