Corpo de Bombeiros combate incêndios às margens da BR-153

O Corpo de Bombeiros registrou, nesta segunda-feira (31) pelo menos três focos de incêndio às margens da BR-153, nas imediações do Carrefour, na capital.

De acordo com a corporação, às 13 horas houve o acionamento para conter as chamas nas proximidades do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Foram necessárias duas viaturas para controlar o incêndio. Pouco tempo depois, uma nova ocorrência surgiu pela rodovia e cinco viaturas atuaram na ocorrência. Por volta das 16 horas o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas nas proximidades do condomínio Aldeia do Vale. Duas viaturas atuam nesta noite e os focos ainda não foram contidos.

