Corpo de Bombeiros localiza pessoa desaparecida em área de mata em Acreúna

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) concluiu, na tarde de domingo (08/11), uma operação de busca por uma pessoa desaparecida na região da Mata Fria, zona rural de Acreúna, no sudoeste goiano. A vítima foi localizada já sem sinais vitais.

As buscas tiveram início na sexta-feira (06/11) e mobilizaram militares do Destacamento Bombeiro Militar de Acreúna, com apoio da equipe especializada de Busca e Resgate com Cães (BRESC), do 5º Batalhão Bombeiro Militar, de Luziânia, e de um militar especializado em operações com drones, de Santa Helena.

Durante a operação, foram utilizadas diferentes estratégias e recursos tecnológicos, incluindo cães de busca, drones equipados com câmeras térmicas, técnicas de busca terrestre e ferramentas de navegação e georreferenciamento.

A região apresentava condições bastante desafiadoras, com vegetação extremamente densa e terreno de difícil acesso. A vítima foi localizada durante buscas sistemáticas em uma área previamente definida como prioritária pelas equipes especializadas.

Após a localização, os bombeiros militares realizaram a operação de retirada, que durou aproximadamente três horas. O trabalho ocorreu sob fortes chuvas, baixa visibilidade e condições adversas de progressão.

A ocorrência evidenciou a importância da integração entre as unidades operacionais, da capacitação técnica dos militares e do emprego de recursos especializados nas operações de busca e salvamento.

O CBMGO manifesta solidariedade aos familiares e amigos da vítima neste momento de perda.