Corpo de Bombeiros resgata bebê abandonado em lote em Senador Canedo

Na noite desta terça-feira, 22, o Corpo de Bombeiros Militar, em Senador Canedo, foi acionado para uma ocorrência de abandono de um bebê do sexo masculino, com cerca de 8 meses, em um terreno baldio no bairro Jardim Todos os Santos. A criança estava consciente e com sinais vitais estáveis durante o resgate, trazendo alívio aos envolvidos. O bebê foi imediatamente levado à Maternidade Aristina Cândida para uma avaliação médica mais detalhada. Além do atendimento médico, a Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram notificados para as providências legais necessárias.