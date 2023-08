Corpo de mulher atropelada durante aula do Detran é velado

O corpo de Ozeni Alves Teixeira é velado na tarde desta segunda-feira (07), em Alexânia. A mulher, de 49 anos, morreu após ser atropelada durante uma prova de direção, na cidade.

Segundo as informações, Ozeni e outras duas mulheres aguardavam para fazer a prova prática quando foram atingidas por um veículo conduzido por uma aluna na Praça da Juventude. De acordo com o Detran, a condutora teria confundido os pedais e acelerado. O examinador ficou no local e ajudou no socorro das vítimas, mas ficará afastado das funções até o fim da perícia e dos procedimentos abertos. As demais vítimas tiveram ferimentos leves e foram liberadas.

Segundo a família, Ozeni Alves Teixeira, chegou a ser socorrida e levada para um hospital, mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu aos ferimentos.