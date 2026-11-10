Aparecida

Corrida Dragão nas Ruas reúne torcedores e atletas em Aparecida de Goiânia

Evento oficial do Atlético Goianiense será realizado neste domingo (15), com percursos de 3 km, 5 km e 10 km, além de corrida infantil. Mais de mil participantes já estão inscritos


Dhayane Marques Por Dhayane Marques em 10/11/2026 - 11:45

O Dragão nas Ruas terá percursos de 3 km, 5 km e 10 km, além de uma corrida infantil, em Aparecida de Goiânia. Foto: Divulgação

Aparecida de Goiânia recebe neste domingo (15) o circuito Dragão nas Ruas, corrida de rua oficial do Atlético Clube Goianiense. A organização informa que mais de mil pessoas já estão inscritas. A prova terá percursos de 3 km, 5 km e 10 km, além de uma modalidade voltada ao público infantil.

A largada e a chegada serão no Aparecida Shopping, que concentrará a movimentação dos participantes. A iniciativa reúne atletas e torcedores do clube e tem como proposta incentivar a prática de atividades físicas e promover a integração da comunidade.

As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (11). Os kits dos corredores serão entregues na loja Tennis Place, localizada no próprio shopping.

O evento também tem caráter solidário, segundo a organização, que destaca a aproximação entre o clube e a comunidade por meio do esporte.

Serviço

Dragão nas Ruas – Circuito Oficial de Corridas de Rua do Atlético Goianiense

Data: 15 de novembro de 2026, domingo

Local: Aparecida Shopping, em Aparecida de Goiânia

Largada e chegada: Aparecida Shopping

Percursos: 3 km, 5 km e 10 km

Modalidade infantil: corrida kids

Retirada dos kits: Tennis Place, no Aparecida Shopping

Inscrições: até 11 de novembro

Dhayane Marques

Dhayane Marques é jornalista formada pela PUC-GO. Atualmente é Diretora de Programas da TV Pai Eterno e repórter no jornal Tribuna do Planalto e Tribuna de Anápolis, nas editorias de cidades, educação, economia, agro, diversão e arte.

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