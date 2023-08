CPP de Luziânia faz comemoração antecipada do Dia dos Pais

Vinte e quatro custodiados da Casa de Prisão Provisória Policial Penal Jailton Barbo Ferreira, em Luziânia, receberam os filhos, hoje, em comemoração antecipada ao Dia dos Pais. A unidade prisional adequou e enfeitou um espaço fora das celas para que as crianças menores de idade pudessem dar um abraço nos pais. As mães ou responsáveis também acompanharam a comemoração.

Cada pai pôde ficar uma hora ao lado do filho. Além do abraço, custodiados e os menores também tiveram direito a lanche e pula-pula, providenciados em parceria com a prefeitura da cidade. Equipes dos serviços de Saúde, Psicologia e Assistência Social da CPP participaram do evento.

“Selecionamos os pais que realmente tivessem relacionamento e convívio com os filhos. Por isso, conseguimos fazer um evento bastante emocionante, em acordo com as diretrizes da DGAP (Diretoria-Geral de Administração Penitenciária) de humanização do cárcere”, explica o diretor da CPP, Silvio Duarte Santana.