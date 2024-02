Criança é picada por escorpião no Setor Orlando de Moraes

Uma criança de 8 anos foi picada por um escorpião enquanto estava sentada no sofá de casa, no Setor Orlando de Moraes, em Goiânia. Miguel Ribeiro Alves foi socorrido pela mãe, que o levou diretamente para o Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (CIAMS) Urias Magalhães.

O caso aconteceu na última quarta-feira (31). Segundo a mãe do garoto, Elizabeth Alves da Silva, a situação poderia ser pior, caso o animal fosse maior. De acordo com ela, a presença de escorpiões no setor não é novidade.

A Comurg informou que já está tomando as providências necessárias e realizando uma força-tarefa desde o último mês para roçar a grama e o mato alto das praças, canteiros e outras áreas. Uma equipe da Zoonoses também ficou de ir até o local na próxima segunda-feira, dia 5.