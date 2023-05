Criolo será uma das atrações do Fica 2023

O cantor Criolo será uma das atrações musicais do 24º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), que será realizado de 13 a 18 de junho, na Cidade de Goiás. O cantor faz um show gratuito no dia 17 de junho, sábado, na Praça de eventos e apresenta sucessos da sua carreira.

O Fica será realizado entre os dias 13 e 18 de junho de 2023, na cidade de Goiás. Promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (FRTVE), o evento também conta com a parceria da Secretaria de Estado da Retomada, Goiás Social, Universidade Estadual de Goiás (UEG), Instituto Federal de Goiás (UFG), Serviço Social do Comércio (Sesc) e Prefeitura da cidade de Goiás.