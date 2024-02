Cuidadora subtrai R$ 20 mil da conta bancária de idoso em Goiânia

Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante por guardas civis municipais da Romu em Goiânia. Segundo a GCM, a mulher estava trabalhando há quatro meses na casa de um idoso de 71 anos como cuidadora. Nesse período, teve acesso ao cartão bancário da vítima e realizou vários saques, totalizando aproximadamente R$ 20 mil.

No momento da prisão, ela confessou o crime aos integrantes da GCM, e posteriormente confirmou à autoridade policial. Com ela, os guardas apreenderam aparelho de TV, ventilador, tanquinho, guarda-roupa, som, bicicleta e celulares. Ela ainda teria usado o dinheiro para tratamento estético e para fazer tatuagem. No momento da abordagem, ela chegou a esconder dinheiro dentro da geladeira.

Imagens obtidas pela GCM mostram a autora fazendo saques da conta do idoso em caixa eletrônico. Ela foi autuada em flagrante pelos crimes de furto qualificado e posse de drogas.