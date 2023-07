Curso gratuito de inglês e capacitação para o mercado de trabalho

Jovens brasileiros de comunidades de baixa renda têm a oportunidade de se capacitar para o mercado de trabalho com um curso gratuito de inglês oferecido pelo Instituto Coca-Cola Brasil e EF (Education First). As inscrições estão abertas até 15 de julho. Os 200 primeiros inscritos terão acesso ao curso. Após a conclusão, receberão um Certificado de Conclusão e acesso a uma comunidade com mais de 400 empregadores parceiros.

Um dos grandes benefícios desse projeto é o acesso gratuito ao curso de inglês da EF Education First, uma renomada escola virtual especializada no ensino do idioma. O curso foi especialmente projetado para negócios, adaptando-se ao nível de cada aluno e fornecendo conteúdos relacionados a diversas indústrias, acelerando assim o aprendizado do idioma e a preparação para o mercado de trabalho. As aulas serão online e válidas por 12 meses, estando disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o melhor de tudo é que as possibilidades de aprendizado são ilimitadas.

O curso é direcionado para quem tem entre 18 e 25 anos, mora em uma comunidade de baixa renda e busca empoderamento econômico. As incrições estão disponivesl em no link https://www.lys.academy/coletivoCiclo5/iccb?utm_source=ColetivoON_ICCB.

Para ser selecionado é necessário seguir os critérios abaixo

o Estar cursando ou ser formado no Ensino Médio;

o Ter entre 18 e 25 anos;

o Ser residente brasileiro;

o Ter acesso à internet;

o Ter celular e/ou notebook para realizar as formações;

o E-mail válido;

o Se inscrever e concluir a capacitação para o mercado de trabalho (Coletivo On) até o dia 15 de julho de 2023;

o Ser um dos 200 primeiros jovens a concluir a capacitação para o mercado de trabalho (Coletivo On) até o dia 15 de julho de 2023;

o Jovens de todo o território nacional podem se inscrever.

o Para se inscrever é necessário cadastrar o mesmo E-mail e WhatsApp que for fazer as aulas, através deste link: inscrições aqui. Corra, as vagas são limitadas!

Atuação que gera impacto

A iniciativa Coletivo Online faz parte da Plataforma Coletivo Jovem, que tem como foco a empregabilidade de jovens de 16 a 25 anos, em situação de vulnerabilidade social. É considerado o maior programa de empregabilidade de jovens no Brasil. Desde o início de sua implementação, em 2009, a Plataforma já impactou mais de 349 mil jovens em comunidades brasileiras espalhadas por todos os 26 estados do país + DF, chegando a 2.413 municípios. Do total de beneficiados, mais de 105 mil tiveram acesso ao mercado de trabalho.