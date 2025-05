Daniel Vilela anuncia mais de R$ 25 mi em obras para São Luiz do Norte

O Governo de Goiás vai investir mais de R$ 25 milhões na área de infraestrutura de São Luiz do Norte, na região Central do Estado. O vice-governador Daniel Vilela anunciou o montante nesta quinta-feira (15/5), ocasião em que assinou ordens de serviço para construção de uma ponte, bem como para implantação de Captação Superficial no Rio Vermelho, o que vai contribuir para universalização do acesso à água tratada na cidade.

“São muitos benefícios anunciados, mas sem dúvida o mais aguardado é a ponte, que vai potencializar o desenvolvimento da região, facilitando o escoamento das usinas e da pecuária, que é pujante, mas que ficava limitada em razão da logística. Sem falar nos inúmeros trabalhadores que todos os dias precisam atravessar”, sublinhou Vilela, ao comentar da obra de construção da ponte sobre o Rio das Almas, na GO-338, no trecho entre São Luiz do Norte e o distrito de Lavrinhas de São Sebastião.

Orçada em R$ 20,5 milhões, a estrutura terá 280 metros e vai substituir a Balsa Júlia, atualmente utilizada para a travessia. “É uma obra extremamente complexa, mas que nós vamos executar junto a outras mais de 463 passagens que estão em licitação”, ressaltou o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales.

A ponte é essencial para melhorar a logística regional, facilitar o escoamento da produção e garantir mais segurança ao tráfego, especialmente durante o período chuvoso, quando a travessia atual se torna perigosa ou até inviável. “O Governo de Goiás investe profundamente na infraestrutura pensada para os municípios. Trabalhamos absolutamente com o único objetivo de levar alegria às cidades goianas”, disse o titular da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), Adib Elias.

O prefeito de São Luiz do Norte, Elieudes Moraes, chamou a construção da ponte de “um sonho coletivo”, uma referência ao anseio da população e de produtores locais, bem como do próprio gestor municipal. “O governo estadual tem meu reconhecimento. Se não fosse essa parceria, e de terem acreditado no projeto, não sairia no papel”, agradeceu.

Outro investimento do Estado será a implantação de Captação Superficial no Rio Vermelho. Ao custo de R$ 2,9 milhões, a ampliação do sistema de abastecimento inclui a construção de duas Estações Elevatórias de Água Bruta (EEAB), quatro quilômetros de redes elétricas e cinco quilômetros de adutoras, que levarão água até a estação de tratamento. “É uma obra muito importante para o abastecimento da cidade. Começa imediatamente e o prazo de execução é de oito meses”, informou o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski.

Além da assinatura da ordem de serviço das obras de infraestrutura, Vilela inaugurou a reforma e adequação do Ginásio de Esportes Nilton Soares Ferreira, com investimento de quase R$ 2 milhões. O espaço tem capacidade para receber 800 pessoas e agora está pronto para sediar eventos esportivos, culturais e sociais. “Esse ginásio foi feito há muitos anos pelo então governador Iris Rezende, mas os governos anteriores deixaram acabar. Agora, o governador Ronaldo Caiado liderou a reforma, só temos o que agradecer”, comentou o prefeito Elieudes Moraes.

Homenagem

Durante sua visita à cidade, Daniel Vilela também participou da entrega da Praça Governador Maguito Vilela, nome de seu pai, que faleceu em 2021. A obra foi construída com recursos do município e conta com quiosque, academia ao ar livre, campinho de areia e fonte luminosa. “Fico muito feliz com a homenagem, porque meu pai tinha uma relação muito forte e de amizade com São Luiz do Norte. É uma cidade que ele se sentia bem quando aqui estava”, disse o vice-governador.

Câmara de Aparecida aprova atualização do piso da Educação