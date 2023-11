Defensoria Pública e Saneago abrem inscrições para estágios

A Saneago e a Defensoria Pública da União estão oferecendo oportunidades de estágio.

Na Saneago, o valor da bolsa é de R$ 950, além de auxílio-transporte. São oferecidas 19 oportunidades para estudantes dos cursos de administração, economia, contabilidade e psicologia. As vagas são para estudantes residentes em Goiânia que estiverem cursando a partir do 3º período da graduação.

Já na Defensoria Pública da União, o valor da bolsa é de R$800,00 mais auxílio transporte. As vagas são para estudantes do curso de administração, que morem em Goiânia e que estejam cursando a partir do 2º período da graduação.