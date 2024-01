Defesa Civil monitora desmoronamento no Setor Marista

A Defesa Civil está monitorando a região onde houve um desmoronamento na madrugada desta segunda-feira (15), na Rua 1128, no Setor Marista, em Goiânia. A queda do asfalto aconteceu próximo à construção de um prédio e assustou moradores do setor.

Ao total, dois prédios foram evacuados até o momento. Juntamente com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil analisa se fará a interdição formal ou não dos locais. Outras análises são feitas pela empresa responsável pela construção. No entanto, não há um prazo estabelecido para a apresentação de um laudo de segurança das edificações.

A Opus Incorporadora informou que as famílias retiradas dos locais foram acomodadas em hotéis e que equipes técnicas avaliam o ocorrido para determinas as causas e reparar os danos o mais rápido possível.

A Secretaria de Planejamento da capital disse que o projeto do empreendimento foi aprovado dentro das determinações legais.

A Secretaria Municipal de Mobilidade interditou a Rua 1128.