Delegado do caso Lázaro perde o cargo por decisão judicial

O delegado de polícia Raphael Neris Barbosa foi condenado à perda do cargo por decisão judicial por desvio de objetos apreendidos na delegacia de polícia de Uruaçu, onde era lotado. Raphael, que participou da investigação do caso Lázaro Barbosa, está agora lotado em Cocalzinho de Goiás, onde diz que vai permanecer até o fim do processo. Cabe recurso da decisão, que é de primeiro grau.

Ele foi afastado de suas funções desde 2020, ele foi acusado de desvio, apropriação e doação de itens apreendidos em investigações policiais em curso. Escrivães que trabalhava com Rafhael, ele teria se apropriado de cinco aparelhos celulares, uma geladeira duplex e uma televisão de 32 polegadas.

Na época, a televisão foi doada a uma igreja para ser usada na recreação infantil. A Justiça, no entanto, absolveu o acusado pelo desvio da geladeira e da televisão e o condenou pela apropriação dos cinco celulares.

Além da perda do cargo, ele foi condenado a pagar 67 dias-multa, sendo 1 dia correspondente a 1/30 do salário-mínimo vigente na época do crime.

Em nota, a Polícia Civil de Goiás informou que aguarda a comunicação do Poder Judiciário “para conhecimento do teor da decisão”.

Nota

Também em nota, o delegado ressaltou que não houve prejuízo ao erário e que seu único intuito foi ajudar. Veja, na íntegra:

Gostaria de esclarecer que não me apropriei dos bens, bens estes frutos de contrabando e que provavelmente seriam destruidos ou descartados. Os bens foram doados a pessoas em recuperação, com único intuito de ajudar. Não houve prejuizo ao erário, e nenhuma vantagem da minha parte. Tudo foi documentado. Onde eu me responsabilizava por estes objetos confeccionando termo de depósito em meu nome. Os bens foram devolvidos em espécie logo que fui procurado pela Justiça.Sigo no cargo de delegado de cocalzinho de Goiás até o trâmite final do processo.