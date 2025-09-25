search
Delegado que sobreviveu a acidente na GO-330 recebe alta do Crer

A estagiária Ana Caroliny Siqueira Mendes, de 18 anos, que também sobreviveu ao acidente, continua internada na mesma unidade em reabilitação


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 25/09/2025 - 11:23

Delegado Leonardo Sanches
Leonardo Sanches seguirá em tratamento para a segunda etapa, com a reabilitação ambulatorial(Imagem: Reprodução/Redes Sociais)

O delegado Leonardo Sanches, de 44 anos, que sobreviveu a um grave acidente na GO-330, recebeu nesta quinta-feira (25) alta do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer). Segundo o hospital, após cumprir o protocolo de reabilitação intensiva, ele seguirá em tratamento para a segunda etapa, com a reabilitação ambulatorial, acompanhado pelas equipes médicas e multiprofissionais da unidade para continuidade do seu plano terapêutico.

A estagiária Ana Caroliny Siqueira Mendes, de 18 anos, que também sobreviveu ao acidente, continua internada na mesma unidade em reabilitação.

O acidente

O acidente aconteceu na manhã da quinta-feira (31), entre Leopoldo de Bulhões e Silvânia, na região sudeste de Goiás. A viatura da Polícia Civil em que estavam o delegado, o agente e as duas estagiárias capotou na GO-330. Segundo a polícia, o capotamento aconteceu após a viatura desviar de um caminhão que trafegava no sentido contrário da pista.

Por sua vez, o caminhão andava na contramão para desviar de um carro que andava em baixa velocidade por estar com o pneu furado. Nesse momento, a viatura que saía Silvânia em direção à cidade de Nerópolis saiu da pista para desviar do caminhão e capotou.

Uma câmera de monitoramento de uma fazenda registou o momento em que o acidente aconteceu na GO-330. Nas imagens, é possível ver quando o caminhão invadiu a pista contrária e a viatura da Polícia Civil tentou desviar, mas saiu da pista e capotou. Além do delegado e da Caroliny Siqueira, estavam na viatura o agente da Polícia Civil Ananias Batista, de 52 anos, e estagiária Amanda Monteiro, de 19, que foram a óbito no local.

Os nomes dos motoristas do caminhão e do carro com o pneu furado não foram divulgados.

A Polícia Civil informou que foi realizado um teste de bafômetro nos condutores e o resultado deu negativo para todos. Os condutores e testemunhas foram ouvidos e a investigação continua para esclarecer a dinâmica do acidente.

Nota oficial

Polícia Civil de Goiás lamentou a morte dos servidores, afirmou que as vítimas estavam em serviço e garantiu investigação sobre as circunstâncias do acidente. O prefeito de Silvânia, Carlos Mayer, decretou luto oficial e mobilizou equipes da Secretaria de Saúde para apoiar as famílias.

Pesquisa