Designer goiana vence prêmio nacional com estante sustentável

A designer de interiores e jornalista Ráisa Guerra brilhou no cenário nacional ao conquistar o Prêmio Salão Design 2023 com seu inovador projeto, a Estante Kis. A conquista foi celebrada na segunda-feira, 24, quando a lista dos vencedores foi divulgada, e a designer levou a categoria “Voto Popular”, que contou com a participação do público pela primeira vez em toda a história do prêmio.

Ráisa Guerra vem ganhando destaque e conquistando seguidores nas redes sociais graças aos vídeos que compartilha sobre seu trabalho, onde ressignifica o uso de materiais cotidianos na decoração com a abordagem “DIY” (Do It Yourself). Pedaços de móveis antigos viram peças novas e objetos do dia a dia são usados de forma criativa e nada convencional.

Um projeto que chamou atenção surgiu a partir de uma grade de berço de madeira, descartada no lixo, que inspirou a designer a criar uma estante versátil, com espaço de armazenamento e organização para diversos itens. “Ao gravar o passo a passo dessa transformação para as redes sociais, além de reutilizar o material que seria descartado, mantive a simplicidade como linha principal para que todos pudessem reproduzir em casa”, explicou Ráisa.

Simples

A Estante KIS, cujo nome é uma abreviação para “keep it simple” (“mantenha simples”), foi concebida a partir dessa peça, mas a criatividade de Ráisa aprimorou o desenho e repensou os materiais, resultando em uma estante única e inspiradora. “A Estante KIS aproveita de forma inteligente, porém simples, todas as partes de meia chapa de MDF, utilizando poucos parafusos e alguns encaixes. Ela foi projetada para ter uma fabricação sustentável, pois gera o mínimo possível de resíduos em sua produção”, afirmou a designer. O projeto ganhou destaque entre seus seguidores e garantiu a indicação ao cobiçado Prêmio Salão Design.

A inovação e a pegada sustentável do projeto se destacaram entre os 228 produtos que concorriam nesta categoria. A Estante KIS teve a maioria dos votos, totalizando expressivos 21% do total (59.583). A vitória coroa a dedicação e o compromisso da designer em desmistificar a decoração como algo caro ou inacessível, demonstrando que a criatividade e a sustentabilidade têm seu espaço na indústria moveleira.

Com a conquista desse prêmio, Ráisa Guerra, conhecida por ser a criadora de conteúdo do Mania de Decoração, presente em diversas plataformas como Instagram, TikTok e Youtube, vê seu trabalho ganhar reconhecimento em âmbito nacional. Além disso, a premiação reforça a importância da sustentabilidade e da inovação na indústria de móveis.

Sobre o prêmio

O Prêmio Salão Design, realizado pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis) desde 1988, já atraiu mais de 15.000 projetos ao longo de seus 35 anos de história. Essa é a premiação brasileira mais tradicional do design de mobiliário e uma grande vitrine para os vencedores que ganham reconhecimento e visibilidade no mercado.

Os vencedores de 2023 foram selecionados por um painel de jurados renomados e agora se preparam para expor suas peças durante a feira Movelsul Brasil, que ocorrerá de 28 a 31 de agosto, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

De jornalista a influenciadora

A designer de interiores e jornalista Ráisa Guerra, criadora do Mania de Decoração, tem cativado uma impressionante base de seguidores, ultrapassando a marca de 4 milhões, nas plataformas Instagram, TikTok e Youtube. O caminho até o sucesso, no entanto, foi fruto de muita dedicação.

Natural de Jaraguá, no interior de Goiás, Ráisa graduou-se em jornalismo e fez pós-graduação em Comunicação com o Mercado, ambos pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Por uma década, dedicou-se à carreira de jornalista em redações de jornais.

Paralelamente, ela alimentava seu interesse por design de interiores e criou o blog Mania de Decoração. No ano de 2015 Ráisa retomou os estudos no curso de Design de Ambientes pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e realizou um estágio em design de mobiliário no FabLab do Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal.

A virada em sua carreira aconteceu quando Ráisa decidiu explorar o mundo virtual e começou como social media em uma loja de decoração, ganhando um salário mínimo. A partir desse ponto, seu talento e paixão pela decoração passaram a brilhar na internet, ganhando reconhecimento e conquistando diversos feitos notáveis:

– O blog Mania de Decoração foi vencedor e destaque na categoria Decoração do Prêmio Microinfluenciadores Digitais de 2019;

– Ráisa figurou no Top 20 do Prêmio Ibest na categoria Decoração e Organização em 2022;

– Recebeu o prêmio Top 10 TikTok Awards na Categoria #AprendanoTiktok;

– Além disso, seu projeto “Estante Kis” ganhou a categoria “Voto Popular” no prestigiado Prêmio Salão Design 2023.

Hoje, a designer Ráisa Guerra é um verdadeiro exemplo de sucesso e inspiração, mostrando que com criatividade e trabalho árduo, é possível conquistar um público apaixonado por suas ideias. Seu compromisso em compartilhar conhecimento e amor pela decoração tornou-a uma figura influente e querida nas redes sociais.