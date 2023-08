Desmatamento bate recorde no Cerrado, aponta relatório do Inpe

Alertas de desmatamento no Brasil atingiram níveis alarmantes no Cerrado, o segundo maior bioma do país, enquanto a Amazônia registrou o menor índice em quatro anos. De acordo com dados do Inpe, o Cerrado apresentou um recorde de destruição, com 6.359 km² de área derrubada entre agosto de 2022 e julho de 2023, marcando o pior resultado desde 2017. Por outro lado, a Amazônia mostrou uma redução significativa no desmatamento durante o mesmo período, o que é considerado uma notícia positiva.

Alertas de desmatamento atingiram números preocupantes no Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil, enquanto registraram o menor índice em quatro anos na Amazônia, de acordo com dados do Inpe divulgados recentemente.

O Cerrado apresentou um recorde de 6.359 km² de área desmatada entre agosto de 2022 e julho de 2023, o pior resultado desde o início da série histórica em 2017. Isso representa quase o tamanho da capital do Amapá, Macapá, e revela uma aceleração alarmante da degradação nesse importante bioma.

Por outro lado, a Amazônia teve uma redução significativa no desmatamento no mesmo período, com um acumulado de alertas de 7.952 km², o menor valor em quatro anos. Em comparação com a temporada anterior, o atual período registrou uma queda de mais de 7%, correspondente a uma área de 638 km².

A queda do desmatamento na Amazônia é atribuída a ações governamentais, como a aplicação de multas e a proibição do uso de terras desmatadas, além do aumento da fiscalização e da destruição de equipamentos utilizados em crimes ambientais. No entanto, o Cerrado enfrenta desafios na intensificação das ações de controle, com o desmatamento impulsionado principalmente pela produção de commodities, como soja e algodão.

A falta de um Plano de Ação específico para o Cerrado, a dificuldade em monitorar autorizações para desmatamento e a concentração do desmatamento em áreas cadastradas são fatores que contribuem para o aumento da destruição nesse bioma tão importante e ameaçado.

Para reverter essas tendências alarmantes, é essencial o comprometimento do setor privado, governos estaduais e ações mais rigorosas de controle e proteção ambiental. A preservação do Cerrado e da Amazônia é fundamental para a biodiversidade, o equilíbrio ambiental e o bem-estar das populações locais e do país como um todo.