Deu Praia anuncia turnê por diversas cidades do Brasil

Com diversas atrações culturais, esportivas e shows de destaque, o festival Deu Praia 2023 foi um sucesso absoluto! Realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, entre os dias 11 e 23 de julho, o evento atraiu um público diversificado de todas as idades, totalizando cerca de 60 mil pessoas.

Os grandes destaques do festival foram os shows de artistas renomados como Vanessa da Mata, Barão Vermelho, Banda Eva, Rooftime, Atitude 67, Maneva, Projota, Paulo & Nathan, Tomate e Seu Jorge. Além da música, o Deu Praia proporcionou uma experiência multicultural, reunindo diferentes tribos e interesses, incluindo espaço para crianças, gamers, esportistas e amantes da gastronomia.

O organizador do evento, Leonardo Lívio, expressou sua satisfação com a receptividade do público e destacou o impacto positivo do festival. A edição de 2023 foi um verdadeiro sucesso, com muita vibração e amor por parte dos frequentadores. Com o entusiasmo conquistado, o projeto Deu Praia agora planeja expandir para outras localidades em Goiás e até mesmo por todo o Brasil. A próxima parada será em Pirenópolis, nos dias 04, 05 e 06 de agosto, prometendo mais momentos memoráveis com atrações como 3030, Natiruts, Ana Vilela, Bloco do Eduardo e Mônica, Mandigaman, entre outros.

Confira a programação Deu Praia Pirenópolis

Atrações: Natiruts, Ana Vilela, Bloco do Eduardo e Mônica, Mandigaman

Datas:

Dia 04 – 3030

Dia 05 – Natiruts

Dia 06 – Ana Vilela

Horário: 17h00

Ingressos: https://www.uautickets.com.br/evento/deu-praia-tour-piri/