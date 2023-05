Dia das Mães: Cinema oferece meia entrada para pais e mães acompanhados dos filhos

O Dia das Mães é uma ocasião especial para homenagear e celebrar o amor e dedicação das mães. E que tal tornar esse dia ainda mais especial com um programa divertido no cinema? Afinal, é uma ótima maneira de passar momentos agradáveis em família e criar memórias inesquecíveis.

Para proporcionar entretenimento de qualidade e unir a família em um momento memorável, o CineX Cult vai promover o Dia das Mães CineX, no deste domingo, 14. A ação dará direito à meia entrada para todas as mães e pais que estiverem acompanhados dos filhos, de qualquer idade, para qualquer sessão ou filme.

De acordo com o CEO do CineX, Adriano Oliveira, a promoção foi desenvolvida com o intuito de proporcionar diversão para as famílias que pretendem sair da rotina.

“Criamos o Dia das Mães CineX para promover um momento em família e reforçar os laços familiares. Além das mães, incluímos os pais para que a comemoração fique ainda mais completa e se estenda além do convencional almoço do Dia das Mães”, destaca.

A promoção é válida apenas para o domingo, 14 de maio e os pais precisam comprovar o vínculo com os filhos por meio de documentos pessoais a serem apresentados na bilheteria.

O CineX Cult está localizado no subsolo da biblioteca do Centro Cultural Oscar Niemeyer e dispõe de duas salas conforto,com 164 poltronas reclináveis e retráteis, além de espaço privilegiado para cadeirantes.