Dirigir usando o celular aumenta em 400% chances de acidentes

Em Goiânia, em 2023, 30.332 motoristas foram flagrados dirigindo e utilizando o celular. E por utilizar, basta entender que o ato de segurar o celular enquanto dirige é uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo o Artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não é permitido falar ao celular nem mesmo utilizando fone de ouvido.

De acordo com o secretário de Mobilidade da capital, Marcelo Torrubia, mais de oito mil infrações foram registradas de janeiro a março deste ano. “Sempre fazemos ações educativas de conscientização com nossos agentes de educação para o trânsito. Nosso objetivo é conscientizar o usuário da via pública sobre os riscos dessa prática”, afirma.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), utilizar o celular ao volante aumenta em 400% o risco de sinistros no trânsito, o que compromete a segurança não só de condutores como de pedestres. Segundo pesquisa realizada pela instituição inglesa RAC Foundation, enviar mensagens pelo celular é capaz de retardar o período de reação do motorista em 30%. Que significa, basicamente, uma redução de 30% na atenção.

Além disso, estudo da Associação Brasileira de Medicina e de Tráfego (Abramet) indica que, ao digitar uma mensagem no momento em que o condutor conduz um veículo a 80 km/h é equivalente a dirigir com os olhos vendados, porque ele perde o campo de visão de 360º, que é possibilitado pelo auxílio do retrovisor.

Entenda os tipos de infrações do uso do celular:

Dirigir veículo falando celular:

Multa: R$ 130,16

Pontuação na CNH: 4 pontos

Quando o condutor está segurando o celular em uma das mãos enquanto dirige:

Multa: R$ 293,47

Pontuação na CNH: 7 pontos

Quando o motorista estiver manuseando o celular enquanto dirige:)