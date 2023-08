Dois homens são presos após irem atrás de ex em delegacia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Central de Flagrantes de Itumbiara, da 6ª DRP, prendeu dois homens, um de 24 anos e outro de 32, no domingo, 30, ambos pelo crime de lesão corporal qualificada contra suas ex-companheiras. Nas duas ocasiões, os homens foram até a delegacia no momento em que as vítimas narravam os fatos.

O primeiro caso refere-se a uma vítima que havia separado de seu companheiro e, em comum acordo, resolveram partilhar alguns bens. Após divergência acerca da destinação de uma moto, a mãe do autor e seu irmão iniciaram uma discussão com a vítima, sendo que durante a briga entre elas, o agressor desferiu socos nas costas da ex, causando lesões aparentes.

A segunda vítima procurou a PCGO apresentando várias lesões, uma na boca e outras nas mãos, além de estar abalada psicologicamente. Ela noticiou que, momentos antes, discutiu com o ex-namorado e ele a agrediu com uma cabeçada na boca, causando-lhe lesões aparentes.

Em ambos os casos, enquanto as vítimas ainda narravam o ocorrido, os policiais civis visualizaram os autores próximos à entrada da delegacia. Os dois responderão pelo crime de lesão corporal qualificada no âmbito da Lei Maria da Penha. Os autuados foram encaminhados ao presídio local, onde se encontram à disposição do Poder Judiciário.