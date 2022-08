DPU lança Concurso de Redação sobre insegurança alimentar

A pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada no início de agosto, revelou que 23% dos entrevistados trocaram o leite por soro de leite; 20%, consomem sobras de frango e carne, como pele e osso; 58,7% da população não tem certeza se terá o que comer diariamente.

Um pouco antes, em junho, foi lançado o “2º Inquérito Nacional Sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil”, levantamento feito pela Rede Penssan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional) e executado pelo Instituto Vox Populi. A pesquisa revelou que 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil; 06 a cada 10 brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar. São 125,2 milhões de pessoas nesta situação, o que representa um aumento de 60% na comparação com 2018. Em 2022, 01 de cada 03 brasileiros já fez alguma coisa que lhe causou vergonha, tristeza ou constrangimento para conseguir alimento.

É neste contexto que a Defensoria Pública da União lança o VII Concurso de Redação da DPU com o tema “Prato feito: alimentação de qualidade é sinal de dignidade”. A escolha pelo assunto tem como objetivo provocar a reflexão a respeito da temática entre os participantes do certame e fomentar a discussão sobre a pobreza, a desigualdade, a insegurança alimentar, a fome e o aumento no número de casos de doenças crônicas não transmissíveis causadas pela alimentação inadequada.

Serão avaliadas redações produzidas por alunos do ensino fundamental e médio, incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA), adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa de internação e adultos em situação de privação de liberdade, desde que devidamente matriculados em escola da rede pública ou de ensino técnico do país.

Material de apoio

Para embasar o debate em sala de aula e apoiar o trabalho de professores e alunos, a DPU produziu uma cartilha que pode ser lida e baixada do site do concurso. O objetivo é contribuir para que mais pessoas compreendam e possam exigir esse direto sempre que houver uma ameaça ou lesão aos direitos humanos à alimentação e à nutrição adequadas.

As inscrições

As inscrições para participar da iniciativa vão de 19 de setembro a 28 de outubro, por meio de formulário próprio disponibilizado no site do VII Concurso de Redação da DPU. Neste ano, os primeiros colocados em cada uma das seis categorias propostas serão premiados com videogames, smartphones e tablets. Os estudantes poderão se inscrever com apenas um trabalho, que deve ser individual, inédito e não pode fugir do tema proposto.

Banca examinadora

A DPU assinou um acordo de cooperação técnica com a Fundação Pitágoras, responsável por indicar parte da banca examinadora do concurso. Cerca de 200 estudantes de Direito irão avaliar e atribuir notas aos textos dos participantes. Os critérios utilizados serão a criatividade, o conteúdo, a originalidade, a pertinência temática, a clareza no desenvolvimento das ideias, e a correção ortográfica e gramatical do texto.

Cronograma completo do concurso

• Início das inscrições: 19/09/2022

• Fim das inscrições e do prazo de envio das redações: 28/10/2022

• Início das correções: 31/10/2022

• Fim das correções: 02/12/2022

• Publicação e divulgação dos resultados: 24/01/2023