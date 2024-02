Duas pessoas ficaram feridas na tarde deste domingo (11), após o carro em que estavam bater contra um poste na GO-020, após o Autódromo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para atender a ocorrência, uma mulher ficou com ferimentos leves e um homem teve corte na cabeça e uma possível fratura na mão. As duas vítimas foram encaminhadas ao hospital.