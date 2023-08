É bom se preparar: temperatura pode chegar aos 35ºC na capital

O goianiense acordou mais feliz, com a chuva, que interrompeu os quase 70 dias de estiagem na capital. Mas, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a frente fria que chegou em Goiás na semana passada já começa a se afastar em direção ao oceano atlântico no início desta semana.

O gerente do Cimehgo, André Amorim, reforça que o tempo volta a ficar estável e com altas temperaturas e a umidade relativa do ar ficará em declínio novamente, já que os meses de agosto e setembro são características de muita seca no estado.