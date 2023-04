Educação dá início a nova edição de Jogos Esportivos da rede

Os Jogos Esportivos da Rede Estudantil de Anápolis de 2023 (Jerea) já começaram. A solenidade de abertura, que aconteceu nesta semana, foi realizada na Escola Municipal Professor Ernst Heeger e contou com delegações de estudantes de 21 escolas municipais. Atletismo, futsal, frisbee, voleibol, queimada, xadrez e ginástica artística são as modalidades deste ano.

“A inclusão da prática esportiva no contexto escolar, além de proporcionar saúde aos estudantes, reforça neles o desenvolvimento de valores de cooperação, amizade, solidariedade e a capacidade de compartilhar e de superar adversidades”, comenta o secretário municipal de Educação, Alex Martins.

A rede municipal de Educação realiza os jogos do Jerea por meio do Programa Escola Viva. O objetivo é fazer da prática esportiva nas unidades de ensino um estímulo ao aprendizado e meio de transformação do ambiente escolar em um espaço motivador. O evento de abertura das atividades contou com desfile das delegações, apresentações artísticas e uma partida de queimada.

Participam desta edição as Escolas Municipais Afonsina Mendes do Carmo, Alfredo Jacomossi, Betesda Jardim Primavera, Cora Coralina, Deputado José de Assis, Dona Alexandrina, Jahyr Ribeiro Guimarães, João Luiz de Oliveira, Lions Anhanguera, Luiz Carlos Bizinoto, Maria Elizabeth Camelo Lisboa, Manoel Gonçalves da Cruz, Professora Nadyr de Souza Andrade, Raimunda de Oliveira Passos, Raymundo Paulo Hargreaves, Realino José de Oliveira, Rodolf Mikel Ghannan, Rosevir Ribeiro de Paiva, São José e Wady Cecílio.