Educação: mais de 10 mil vagas para cursos de formação

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), inicia 13 cursos de formação voltados aos profissionais da rede, professores e servidores do quadro administrativo da pasta durante os meses de abril e maio deste ano. Os cursos em formato presencial, à distância ou híbrido somam 10.355 vagas no primeiro semestre de 2024.

Todos os cursos são coordenados pela Gerência de Formação dos Profissionais (Gerfor) da SME, que estabelece também parcerias com instituições de ensino superior, como Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Estadual de Goiás (UEG) e Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás).

De acordo com o gerente da Gerfor, Elias Democh, o aperfeiçoamento profissional é uma prioridade da gestão do prefeito Rogério. “O objetivo é trabalhar a formação continuada e em contexto com os profissionais da área pedagógica e administrativa, de forma a aprimorar os conhecimentos e oferecer um ensino de qualidade aos estudantes da rede”, ressalta.

Das 13 formações, oito já começaram. Na área da matemática, já tiveram início “Matemática em foco para anos iniciais”, “Matemática em Foco na Educação de Jovens e Adultos (EJA)” e “Clube de Matemática – Clumat: um espaço coletivo de organização do ensino e aprendizagem”. As três formações somam 580 vagas e tem como objetivo contribuir com a ação pedagógica dos professores que ensinam matemática de forma lúdica e criativa.

Na área do ensino de línguas, o Grupo de Estudos de Professoras/es de Língua Inglesa de Goiás (Gepligo) visa criar um espaço de diálogo entre professores que trabalham na educação básica e na universidade. A formação presencial e on-line vai até novembro, com envio de tarefas e compartilhamento de experiências entre os cursistas.

Em sua segunda edição, outro curso que a rede oferece e que tem grande procura por entusiastas da sétima arte é o “Cinema em debate: Educação, direitos humanos e cidadania”. São cinco módulos que promovem estudos, discussões e sistematizações sobre os direitos humanos, educação e cidadania. A formação teve início na última sexta-feira (12/4) e vai até dezembro.

Dois cursos voltados à alfabetização também já começaram dentro do Programa Alfabetização em Foco. São eles: “O planejamento docente e de gestão no processo de alfabetização” e “Práticas de oralidade, leitura e escrita no planejamento da educação infantil”. São duas mil vagas e os profissionais estão divididos em 50 turmas. Em formato híbrido, o período de realização é até novembro deste ano.

Próximos cursos

Todas as informações dos cursos oferecidos para os profissionais da rede municipal de ensino encontram-se no site da SME Goiânia (sme.goiania.go.gov.br), na aba “Formação – inscrições abertas”.

Dois cursos voltados ao acolhimento de estudantes estrangeiros serão ofertados neste semestre. Um deles está com inscrições abertas até terça-feira (16/4), com o título “Produção de material didático”, voltado a professores que atuam com estudantes imigrantes na rede municipal. A formação foca no ensino da língua portuguesa para imigrantes e em estratégias para elaboração de materiais didáticos, na perspectiva de acolher e proporcionar um ensino de qualidade para todas as crianças. O segundo, “Noções básicas de espanhol” já começou, mas de acordo com a procura podem surgir mais vagas. Os dois cursos têm a parceria com a Faculdade de Letras da UFG.

Ainda serão ofertados vagas nos próximos dias para os cursos “História e Cultura indígena – 4ª edição”, “Trilhando os primeiros passos na Educação Infantil”, “Acompanhamento pedagógico na EJA” e “Enfrentamento das violências contra crianças e adolescentes: prevenção, identificação e notificação no ambiente educacional”.