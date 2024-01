Em 2024, Hugol já atendeu mais de 170 vítimas de acidentes de trânsito

Em 2024, o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) já atendeu 172 vítimas de acidentes de trânsito. Os dados são referentes aos 15 primeiros dias de janeiro desde ano e correspondem à quase 10% do total de atendimentos (1.818) realizados na unidade.

Segundo dados, só neste ano o hospital recebeu 106 vítimas de acidentes motociclísticos, 48 vítimas de acidentes automobilísticos e 18 vítimas de atropelamentos. Já no ano de 2023, o total de atendimentos relacionados a vítimas de acidentes de trânsito chegou a 11.569.

Acidentes motociclísticos

De acordo com o Gerente Médico de Governança Clínica, Dr. Fabrício Cardoso Leão, os acidentes motociclísticos são uma parcela significativa nos atendimentos realizados no Hugol. “Esses pacientes sofrem normalmente fraturas graves, tanto nos membros quanto no crânio. Daí a importância de uma equipe especializada e completa, já que o acompanhamento desse paciente em consultas de rotina pode durar meses”, explicou.

O médico ortopedista conta ainda que o perfil das vítimas de acidentes motociclísticos vem mudando com tempo. “Nós passamos por uma mudança no perfil epidemiológico dos pacientes vítimas de acidentes motociclísticos. Anteriormente, as principais vítimas eram pacientes jovens, do sexo masculino. Hoje, nós vivenciamos uma mudança significativa nesse perfil, onde pacientes do sexo feminino e até idosos estão sendo vítimas de acidentes motociclísticos”, disse Fabrício.