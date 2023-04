Em dois anos, R$ 64 milhões são investidos em reforma de escolas e Cmeis de Goiânia

Nos últimos dois anos, a Prefeitura de Goiânia investiu R$ 64 milhões na reforma de escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis). A última intervenção concluída e entregue à comunidade, por meio desse pacote recorde de investimentos em educação, foi o Cmei Setor Vila União, na quinta-feira, 14.

Com as melhorias estruturais, foi possível ampliar de 79 para 100 o número de crianças de 06 meses a 03 anos de idade atendidas na unidade. A revitalização foi realizada com recursos do Programa Escola Viva.

De acordo com o prefeito Rogério Cruz, a melhoria da rede física e a destinação dos recursos representam investimentos na qualidade do ensino. “Temos 376 unidades escolares, e atuamos para que nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos possam aprender em ambientes modernos, acolhedores e seguros”, destaca o prefeito.

No caso do Cmei Setor União, a equipe gestora investiu em nova pintura, na construção de muros e calçadas, instalação de concertina, cerca elétrica, reforma e ampliação dos banheiros dos servidores, ampliação da sala de leitura, instalação de tenda do parquinho e cobertura da entrada da instituição, além da aquisição de materiais pedagógicos.

O secretário municipal de Educação, Wellington Bessa, explica que a aplicação dos valores garante autonomia à comunidade escolar para investir nas principais demandas.

“A destinação descentralizada desses recursos garante maior autonomia do Conselho Escolar e são utilizados pelos diretores e gestores das unidades para a manutenção periódica da estrutura elétrica, hidráulica, reparos em calhas, telhados e muros, pintura predial, entre outras ações”, pontua o titular da SME.