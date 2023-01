Em maio, Zé Ramalho se apresenta no Arena Multiplace em Goiânia

Um dos maiores nomes da MPB, dono de muitos sucessos que fizeram parte da vida dos brasileiros, esá de volta a Goiânia. Aos 73 anos, Zé Ramalho, desebarca na capital para emocionar os seus fãs e oferecer mais uma experiência incrível para cantar junto os seus grandes sucessos.

A apresentação promete um repertório clássico, onde os fãs podem esperar canções como “avohai”, “Sinônimos”, entre vários outros sucessos. Muitas de suas canções embalaram as trilhas sonoras de novelas e fazem parte do cancioneiro popular.

As vendas começaram no último dia 19 de janeiro, o show está programado para acontecer no dia 20 de maio, no Arena Multiplace com a abertura do local a partir das 16 horas.

O Arena Multiplace se encontra anexo ao Laguna Gastrobar e promete grandes atrações para esse ano. Alguns shows já foram divulgados e o save the date ativado com sucesso, como: Capital Inicial e Marcelo Falcão. Os ingressos serão disponibilizados no site e no aplicativo Balada App. Para maiores informações basta entrar em contato no WhatsApp: (62) 99943-9739