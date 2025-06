Em momento ruim na competição, Goiás perde em casa para o lanterna

Fase de oscilação no campeonato, é o que dizem os especialistas em relação à segunda derrota seguida do Goiás na série B. Perdeu para o CRB recentemente em Maceió e ontem à noite foi surpreendido em casa pelo Athletic, até o início da partida ocupando a última colocação no campeonato brasileiro da série B. Graças à derrota do Novorizontino para o Operário em Ponta Grossa, o time esmeraldino segue na liderança da competição e tem jogo difícil em Chapecó no próximo domingo. O Goiás perdeu por 2 a 1 e o segundo gol do Athletic foi marcado nos minutos finais da partida.

A fase ruim do Goiás começou exatamente com a contusão dos dois zagueiros titulares, Messias e Lucas Ribeiro. Vagner Mancini não conseguiu substitutos a altura e a defesa tem sido um dos pontos fracos do time da Serrinha. Lucas Andrino foi ao mercado em caráter de urgência, trouxe o renomado zagueiro Titi, do Fortaleza e Vagner Mancini o escalou de imediato como titular, ao lado de Guilherme Baldória, volante da base, improvisado na zaga. Obviamente não deu certo. Com a defesa insegura e falhando, o time do Goiás ficou desequilibrado em todos os setores. O meia Benítez também entrou jogando e foi muito mal. Deixou o campo ainda no intervalo da partida. A verdade é que o Goiás entrou naquela queda de produção que todo time tem na competição. Ainda bem que aconteceu ainda no primeiro turno do brasileiro. É preciso vencer em Chapecó, caso contrário pode perder a liderança.

Vila em queda livre

O que estaria acontecendo no Vila Nova, que já foi líder da série B e hoje ocupa a 14ª colocação? O Colorado no momento flerta com a zona de rebaixamento, perdeu seis partidas consecutivas, trocou de técnico e o time não reage. Com a demissão de Rafael Lacerda, o presidente Hugo Bravo rapidamente contratou Luisinho Lopes, que deixou o Paysandu na lanterna da série B. Há quem diga que alguns atletas não aprovaram a volta de Lopes. Segundo o presidente, o Clube está absolutamente em dia com todos os compromissos com os atletas. Salários, premiações, direito de imagem, tudo em dia. Está trabalhando internamente para detectar onde está o foco de insatisfação para atacá-lo com determinação para resolver o problema que está afetando o time em campo.

Na imprensa, é praticamente unânime a opinião de que o Vila errou na contratação de Luisinho Lopes. Sua passagem pelo Vila é muito recente, certamente existem descontentamentos no elenco de jogadores com sua volta. A demissão do treinador com duas partidas realizadas seria um desgaste enorme para a diretoria, mas é a decisão mais certa a ser tomada. Hugo Bravo alega que o time não tem dinheiro para fazer grande investimento em técnico, por isso optou por alguém que estava livre no mercado e identificado com as cores vilanovenses.

Mas o problema do Vila pode ser outro. O presidente Hugo Bravo. Quando declarou na imprensa que o Vila estava com sérios problemas financeiros, que a primeira meta do Vila seria alcançar os 45 pontos e se garantir na série B e que poderia negociar alguns atletas para equilibrar as finanças do clube, parece que o elenco entendeu que não havia mais muita coisa a fazer na temporada. Outra coisa, ao dizer que o Vila havia alcançado seus dois primeiros objetivos conquistando o título estadual e chegando à terceira fase da Copa do Brasil, o presidente vilanovense deu a senha da comodidade para o grupo de jogadores. É preciso reagir com urgência, a zona de rebaixamento está se aproximando.

MOSAICO

+++ Vagner Mancini precisa sacudir o elenco do Goiás. Tem jogador acomodado com a titularidade e deixou de jogar futebol. Precisa passar um tempo no banco de reservas. Pedrinho é um deles.

+++ Um duelo brasileiro nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Com o empate do Palmeiras em 2 a 2 com o Inter Miami, o alviverde paulista enfrenta o Botafogo na próxima fase da competição.

+++ Nem a retomada da liderança na Divisão de Acesso acalmou os ânimos entre torcida e diretoria da Anapolina. Ao que tudo indica, a torcida não aceitou a demissão do técnico Cléber Gaúcho, até então fazendo um bom trabalho no comando técnico da rubra.

+++ “Esse foi o pior jogo depois que eu voltei”, destacou o técnico Vagner Mancini em entrevista depois do jogo. O Athletic, em certos momentos, poderia ter goleado o Goiás.

+++ Uma das torcidas organizadas do Atlético pede explicações à diretoria atleticana sobre a retirada de faixa da respectiva torcida, a proibição da entrada com a camisa da organizada, a repressão e silenciamento de torcedores apaixonados.

+++ “Não podemos nos calar” , disse um dos componentes da torcida Dragonha. ”Não estamos contra o Clube, somos a favor do diálogo e do respeito, por isso convocamos todos os atleticanos a aderirem ao movimento ATLÉTICO SEM CENSURA.

+++ Maratona do Rio: goianos disputam a maior prova de corrida de rua da América Latina. Com 85% de inscritos de outros estados, a competição tem trajeto passando pelas principais ruas da cidade maravilhosa. Sessenta mil corredores estão inscritos na corrida.