Em nova viagem internacional, Caiado falará sobre impactos da agronomia

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) vai passar a próxima semana em uma nova viagem internacional: desta vez ele irá para Portugal onde vai participar como palestrante do XII Fórum de Lisboa sobre os impactos do agronegócio na economia global. O evento acontecerá no dia 26 de junho.

A sessão será moderada pela ex-senadora Kátia Abreu (PP). De acordo com a assessoria, o governador irá na próxima segunda-feira (26) e só retorna no sábado (29). No painel “Agronegócio na Economia Global”, ele estará ao lado de Jorge Bastos, presidente da Infra S.A., Celso Moretti, ex-presidente da Embrapa, e Otávio Carneiro, CIO da Enforce Gestão de Ativos e do BTG.

O evento é organizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em colaboração com o Lisbon Public Law Research Centre (LPL) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL), e ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 de junho.

Com um enfoque abrangente nas áreas jurídica, política, econômica, socioambiental e digital, o Fórum busca explorar como a globalização tem influenciado as relações internacionais e as estratégias de desenvolvimento econômico dos países participantes.



Outro goiano que vai participar do evento é o presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), ex-deputado federal Alexandre Baldy (PP). Ele estará na condição de presidente do Conselho da BYD num painel que terá também a participação da ministra Anielle Franco e da empresária Luiza Trajano.