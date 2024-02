Emater comercializa hastes de pequi com e sem espinhos para viveiristas

Com o objetivo de contribuir para a reprodução de mudas de pequi com e sem espinhos para atender a demanda do mercado, a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) vai comercializar hastes com gemas para enxertia de cinco cultivares para viveiristas. Os interessados devem manifestar interesse no período de 28 de fevereiro (28/02) a 8 de março (08/03) por meio do formulário disponível no site da Agência (https://www.emater.go.gov.br/).

Para adquirir as hastes, os viveiristas devem estar cadastrados no Registro Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM) do Ministério da Agricultura e Pecuária, possuir mudas aptas para enxertia e estarem interessados em formar um jardim clonal para comercialização. As cultivares de pequizeiro disponíveis foram desenvolvidas pela Emater em parceria com a Embrapa Cerrados.

As hastes para enxertia serão comercializadas com base no número de gemas pelo preço de R$ 2,00 cada, sendo as embalagens por conta dos solicitantes. Cada viveirista poderá adquirir até 100 gemas de cada cultivar, sendo a oferta limitada ao estoque disponível e condicionada à manifestação de interesse.

Após envio dos documentos, os viveiristas aptos à aquisição das hastes serão comunicados para os trâmites de pagamento. A retirada será realizada depois da confirmação do pagamento e ocorrerá no período de 11 a 29 de março (11 a 29/03), mediante agendamento prévio de no mínimo três dias. É possível agendar pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (62) 3201-3207 e a retirada será na sede da Emater, em Goiânia.

A Emater e a Embrapa Cerrados poderão revogar a presente oferta por interesse público, antes da entrega das hastes e declará-lo nula por motivo de força maior, caso seja constatada qualquer ilegalidade ou não conformidade. Para mais informações, o interessado deve entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou telefone (62) 3201-3207.