Emater publica resultado do processo para vagas temporárias

A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) publicou nesta terça-feira (20/02) o resultado da chamada pública do processo seletivo para contratação temporária para preenchimento das vagas de técnicos agrícolas ociosas. Os candidatos convocados deverão comparecer no dia e horário, indicados no documento, para assinatura do contrato de trabalho na sede da Agência.

O presidente da Emater, Rafael Gouveia, afirma que a contratação dos profissionais representa um reforço ao quadro de técnicos agrícolas da Agência. “Estes novos técnicos vão auxiliar na execução das políticas públicas e com o nosso trabalho de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores familiares nos mais de 200 municípios onde temos escritório local. Além disso, eles vão nos ajudar a ampliar o nosso atendimento e alcançar mais produtores rurais no estado”, explica.

No documento contém a lista dos 7 selecionados que vão compor, temporariamente, o quadro de servidores da Agência. Os técnicos agrícolas serão contratados pelo período máximo de três anos, havendo possibilidade de prorrogação por até cinco anos. A remuneração mensal é de R$ 2.500,00 acrescida de vale-alimentação no valor de R$ 500,00, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Entre outras recomendações, o edital também possui a lista da documentação que o candidato deverá apresentar no momento da assinatura do contrato de trabalho. Confira o resultado completo da chamada pública clicando aqui.