Embaixador da União Europeia participa de encontro em Goiânia

A Universidade Federal de Goiás (UFG) em parceria com a Delegação Europeia no Brasil e o governo do Estado de Goiás realizam a conferência “O impacto da Cúpula União Europeia (UE) – Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e a parceria estratégica com o Brasil”, nesta quarta-feira (16) e quinta-feira (17), no Hub Goiás, no Setor Universitário, em Goiânia. A solenidade de encerramento terá a participação do embaixador da UE no Brasil, Ignacio Ybáñez.

O encontro vai reunir no primeiro dia a rede de coordenadores dos projetos Jean Monnet (Rede JM), que estão sendo implementados no Brasil com o apoio da UE, e parceiros institucionais vinculados à União Europeia e ao governo do Estado. No segundo dia, além desse público, haverá representantes de órgãos do governo federal, instituições de pesquisa do Estado, e estudantes.

A conferência é um desdobramento da III Reunião de Cúpula Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) – União Europeia (UE), realizada na Bélgica no mês de julho de 2023. A titular da Secretaria de Relações Internacionais (SRI) da UFG, Laís Forti Thomaz, comenta que a iniciativa pretende contribuir para o avanço nos diálogos sobre a parceria estratégica UE-Brasil, diante os avanços obtidos na Cúpula e estimular debates sobre perspectivas futuras de cooperação, com foco nas prioridades evidenciadas na cúpula. “Durante a participação do embaixador, devem ser destacadas as prioridades da parceria estratégica UE-Brasil, salientadas na Cúpula UE-Celac, entre elas o compromisso comum com a democracia, os direitos humanos e as liberdades fundamentais, o Estado de direito, o multilateralismo inclusivo e a cooperação internacional; o compromisso com a paz e a segurança em nível mundial, a cooperação em tema de comércio e investimentos, a transição digital e os esforços de luta contra as alterações climáticas, a colaboração em temas de justiça e a segurança para os cidadãos”, afirma Laís.