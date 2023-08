Empresa de vigilância condenada a indenizar

Uma empresa de vigilância e transporte de valores foi condenada a pagar indenização por danos morais de R$ 350 mil à mãe de uma vítima de feminicídio praticado por seu ex-namorado e vigilante da organização. A decisão é da juíza Karine Unes Spinelli, da 1ª Vara Cível, Infância e Juventude de Aparecida de Goiânia, com baseno Estatuto do Desarmamento e Código de Processo Civil.

Sem fiscalização

A autora da ação narrou que sua filha foi morta pelo ex-namorado no dia 17 de junho de 2022. O crime foi cometido com arma de fogo pertencente à empresa. Ela apontou a responsabilidade da firma de vigilância, pela guarda das armas de fogo utilizadas pelos seus empregados, destacando que não foi observada a obrigação de fiscalizar e conferir as armas e munições, conforme dispõe o Estatuto do Desarmamento.

Responsabilidade

A empresa afirmou não ter responsabilidade e alegou que o funcionário estava fora do horário de trabalho. Para a juíza, no entanto, sendo a arma de propriedade da firma, “há responsabilidade da empresa pela violação do dever de vigilância, controle e guarda das armas de fogo, o que permitiu com que o vigilante portasse o objeto fora do ambiente e do horário de trabalho, utilizando-a para a prática de crime”.

Boato de furto

Uma empresa de prestação de serviços foi condenada a pagar reparação por danos morais, no valor de R$10mil, aumex-empregado alvo de boato por parte da empregadora. A decisão é da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalhoda 18ªRegião(GO).

Fato grave

O colegiado acompanhou o voto do relator, desembargador Welington Peixoto, que entendeu que a acusação de furto atribuída ao empregado no ambiente laboral, sem amparo em provas consistentes, seria grave e implicaria a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

Reconhecimento inválido

A 6ª turma do STJ absolveu homem condenado porroubo apenas com base em reconhecimento pessoal inválido. Por unanimidade, o colegiado concluiu que o referido procedimento não observou os preceitos do art. 226 do Código de Processo Penal nem foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial suficientes para amparar a condenação.

Sem provas

O relator do processo, desembargador convocado Jesuíno Rissato, observou que o reconhecimento pessoalrealizado na fase de inquérito não observou os ditames legais e, embora ratificado em juízo, “não foi corroborado por outras provas” e também não houve flagrante ou outras provas independentes