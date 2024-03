Encontro de Motociclistas da Avenida Paranaíba recebe com Acorde 7 Blues Band

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), promove mais uma edição do projeto Tenda Cultural. Desta vez, o evento ocorre no Encontro de Motociclistas, que será realizado nesta quinta-feira, 14, às 20 horas, na Avenida Paranaíba, com show de rock da banda Acorde 7 Blues Band.

O evento já é tradição às quintas-feiras no local, que uma vez por mês recebe o projeto Tenda Cultural com shows diversos. “Tem sido uma parceria de sucesso e os shows reúnem um público bem bacana. Família e grupos de amigos curtem boa música de forma gratuita. O nosso projeto Tenda Cultural oportuniza exatamente isso, são shows muito bons, que geralmente seriam realizados em locais privados, com alto preço de ingressos”, afirma o secretário municipal de Cultura, Zander Fábio.

Em 2023, a Secult realizou mais de 50 edições do projeto Tenda Cultural. “Nosso maior objetivo é incentivar e destacar os artistas locais. Nós valorizamos a arte, a cultura, a música que é feita aqui na cidade. Além disso, levamos ao goianiense música boa, possibilidade de curtir um evento com a família, cheio de estrutura, segurança e conforto”, conclui Zander.

Além do Encontro de Motociclistas, o projeto Tenda Cultural tem diversas parcerias e ocorre em outros movimentos realizados pela cidade, como a Feira de Antiguidades, Encontro Clássicos de Goiânia, Feira da Lua, Feira do Sol e outros.