“Enem dos concursos” vai ofertar mais de 6 mil vagas

O presidente Luís Inácio Lula da Silva assinou, nesta sexta-feira (29), o decreto que cria o Concurso Público Nacional Unificado, apelidado de “Enem dos concursos”. A previsão para a primeira aplicação é entre fevereiro e março de 2024.

Na primeira edição, serão oferecidas 6.590 vagas em pelo menos 20 órgãos federais. A prova pretende unificar a seleção dos servidores do governo federal com aplicação simultânea em 179 municípios, em todos os estados do País.

O edital do concurso será publicado até 20 de dezembro com todas as regras para os concurseiros, incluindo as matérias para cada “bloco” de carreiras. A previsão é de que os resultados sejam divulgados até maio e as posses aconteçam até agosto.