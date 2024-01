Engenheiro é preso por violência doméstica contra namorada grávida

Policiais civis do Grupo de Investigações Criminais (Geic) e Central de Flagrantes de Caldas Novas prenderam ontem em flagrante um homem de 26 anos, engenheiro, por violência doméstica contra a namorada, de 35 anos, que está no terceiro mês de gestação.

Foi reportado que na noite de sábado, 20, ocorreu o chá revelação do sexo do bebê. Depois do evento, o homem foi sozinho a uma festa e retornou de madrugada, bastante alterado, e passou a ofender a namorada com diversos xingamentos, além de segurá-la pelos braços e ameaçá-la.

Já no domingo, por volta da hora do almoço, o homem chamou a namorada para conversar. Contudo, ao chegar no local combinado, a mulher sofreu novos atos de violência. Diante disso, a vítima procurou ajuda na Polícia Civil, que prontamente prestou atendimento e empenhou uma equipe para localizar e prender o agressor.

O homem foi preso poucos minutos depois, na casa um tio, em um bairro nobre da cidade. Interrogado, confessou que proferiu as ofensas, mas negou as ameaças e a violência física.

Pelo ocorrido, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de injúria, ameaça e vias de fato, no âmbito da Lei Maria da Penha. Ao término dos procedimentos legais, o homem pagou fiança de 12 salários mínimos (cerca de R$ 17 mil) e foi posto em liberdade.

A Polícia Civil encaminhou ao Poder Judiciário pedido de medidas protetivas de urgência, a fim de que o homem seja proibido de se aproximar da vítima.