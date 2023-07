Enteado suspeito da morte de policial militar é preso após denúncia anônima

Nesta quarta-feira, 26, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu Bruno Oliveira Ramos, enteado do policial militar aposentado Jacob Vieira da Silva, de 62 anos, suspeito de envolvimento em sua morte. O corpo do policial foi encontrado dentro de uma cisterna em uma chácara na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Outro suspeito, Mateus Nascimento, está foragido.

A investigação aponta para uma possível motivação patrimonial, já que o policial havia transferido uma grande quantia em dinheiro para Mateus, e o crime teria ocorrido para evitar o pagamento da dívida e permitir que Bruno assumisse os negócios do padrasto. A transferência de R$ 600 mil ainda está sob investigação.

Sobre o caso

No últomo dia 18, o corpo do policial militar Jacob Vieira da Silva foi descoberto na casa de seu enteado na Cidade Ocidental, Entorno do Distrito Federal, após uma ligação anônima recebida por sua esposa, informando sobre o cadáver. Jacob vivia em Santa Maria, no DF, onde trabalhava como policial militar na Cidade Ocidental por três décadas e possuía uma empresa de vistoria de transporte escolar.

A investigação revelou que o Instituto Médico Legal (IML) constatou uma marca de perfuração na cabeça e sinais de estrangulamento no corpo do policial. Além disso, o cadáver estava envolto em plástico e amarrado com pedras.