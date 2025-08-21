search
Poder

“Entreguei para Jesus isso daí”, diz Mabel sobre a CEI da LimpaGyn

Mabel também comentou sobre o papel do líder da base na Câmara, Igor Franco (MDB) cobrando atuação mais firme


Lucas de Godoi Por Lucas de Godoi em 21/08/2025 - 12:44

Mabel durante coletiva com a imprensa, expressa posição contrária a CEI da LimpaGyn. Mais uma vez (Foto: Divulgação)

O prefeito Sandro Mabel (União Brasil) voltou manifestar posição contrária em relação a Comissão Especial de Inquérito (CEI) que pretende investigar os contratos da LimpaGyn em Goiânia. Ele afirmou que já “entregou para Jesus” a discussão e reiterou que considera a iniciativa improdutiva. A declaração foi feita na tarde desta quarta-feira (20), durante coletiva com a imprensa.

“O tempo passando, vai fazer CEI para quê? Olhar o contrato? O contrato não mudou, é o mesmo que está hoje. Tem que ser produtiva as coisas, mas eu já entreguei para Jesus isso aí”, disse.

Mabel também comentou sobre o papel do líder da base na Câmara, Igor Franco (MDB) cobrando atuação mais firme. “O líder tem que ser um camarada que, quando aceita ser líder de alguém, tem que defender ou pede para sair. Eu acredito que ele deva voltar a defender nossa questão. Ele disse que a CEI não tem nada a ver com a gente, mas eu falo: não é que não tem nada a ver. Eu quero que vocês me ajudem a fiscalizar”, afirmou.

Nos bastidores, comenta-se que Igor Franco deve ser trocado em breve. A cotação está alta nos nomes de Henrique Arantes (MDB) e Thialu Guiotti (Avante), para substituí-lo.

O prefeito defendeu que sua gestão tem garantido avanços no acompanhamento dos serviços de limpeza, citando melhorias como a instalação de câmeras e monitoramento em caminhões da empresa. “Os caminhões não tinham câmera, não tinham monitoramento. Hoje eu consigo ver”, destacou.

 

Lucas de Godoi

Pesquisa